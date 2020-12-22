У Міністерстві фінансів США підтвердили хакерську атаку на відомство

“Ми не бачимо ніякого проникнення в наші секретні системи. Було отримано деякий доступ до наших несекретних систем. Хороша новина в тому, що ніякого збитку завдано не було. Ми не побачили переміщення великої кількості інформації”, — заявив Мнучін.

Проте він відмовився надати додаткові подробиці, які у Мінфіні США “не готові розголошувати”.

Держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за кібератаки на Росію. Проте президент Дональд Трамп припустив, що за атакою міг стояти Китай. У свою чергу в Кремлі заперечують будь-яку свою причетність до цього.

Нагадаємо, щонайменше 200 організацій по всьому світу, в тому числі урядові установи і компанії, були зламані в рамках кібератаки, імовірно здійсненої з Росії. Відзначимо, що адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію в кібератаках. В адміністрації новообраного президента США Джо Байдена заявили, що відповідь на кібератаки “не обмежиться лише санкціями”.