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В Мининфраструктуры подвели итоги недели

Киев • УНН

 • 16676 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Советник министра инфраструктуры Яника Мерило подвела итоги недели работы ведомства, сообщает УНН.

В Мининфраструктуры подвели итоги недели

Она напомнила, что в эти дни был поднят танкер Delfi.

"Далее осмотр корпуса, герметизация и минимальный ремонт для транспортировки с пляжа. C 21 августа за организацию и руководство процессов отвечает АМПУ (Администрация морских портов - ред.)", - отметила Мерило.

Также на этой неделе Верховная Рада ратифицировала договор кредита с ЕИБ в сумме 500 миллионов евро на "Европейские дороги Украины III".

"Из этой суммы 450 млн евро предназначено на капитальный ремонт 314 километров трассы Киев-Одесса и на строительство 23 километров объездной дороги Львова", - уточнила она.

В поезда между тем вернулась охрана.

"Теперь по 10 основным направлениям в поездах УЗ снова охрана для повышения безопасности пассажиров", - рассказала Мерило.

При этом Мининфраструктуры продолжает борьбу за реформу автотранспорта.

"Министерством инфраструктуры предложен законопроект, который фундаментально изменит правила предоставления транспортных услуг создаст реальную возможность требовать качество. Новым законопроектом выбор поставщика, который предоставляет транспортные услуги, переводится с конкурса на Prozorro. Транспортная услуга будет закупаться через открытый конкурс в Prozorro по принципу километража. То есть определяется километраж маршрута и умножается на предполагаемую цену самоокупаемости и маленькую доходность по ранее определенной формуле. Упрощенно, это значит, что и перевозчикам будет более выгодно перевозить, и тем больше будет конкуренция. А высокая конкуренция - это всегда в результате хорошо для жителей", - пояснила советник министра.

Также, по ее словам, вынесен на обсуждение проект закона отмены обязательства РРО и распечатки фискальных чеков при оплате банковской картой, QR-кодом, картой жителя и другими электронными методами.

А вот проект закона о легализации такси - последние дни на обсуждении, сообщила Мерило.

Также в скором времени ожидается запуск первых маршрутов SmartTicket.

"Сейчас идет тестирование", - резюмировала Мерило.

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