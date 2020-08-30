У Мінінфраструктури підбили підсумки тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Радник міністра інфраструктури Яніка Меріло підбила підсумки тижня роботи відомства, повідомляє УНН.
Вона нагадала, що в ці дні було піднято танкер Delfi.
"Далі огляд корпусу, герметизація і мінімальний ремонт для транспортування з пляжу. C 21 серпня за організацію і керівництво процесів відповідає АМПУ (Адміністрація морських портов - ред.)", - зазначила Меріло.
Також на цьому тижні Верховна Рада ратифікувала договір кредиту з ЄІБ в сумі 500 мільйонів євро на "Європейські Дороги України III".
"З цієї суми 450 млн євро призначено на капітальний ремонт 314 кілометрів траси Київ-Одеса і на будівництво 23 кілометрів об'їзної дороги Львова", - уточнила вона.
До потягів тим часом повернулася охорона.
"Тепер за 10 основними напрямками в поїздах УЗ знову охорона для підвищення безпеки пасажирів", - розповіла Меріло.
При цьому Мінінфраструктури продовжує боротьбу за реформу автотранспорту.
"Міністерством інфраструктури запропонований законопроект, який фундаментально змінить правила надання транспортних послуг та створить реальну можливість вимагати якість. Новим законопроектом вибір постачальника, який надає транспортні послуги, перекладається з конкурсу на Prozorro. Транспортна послуга буде закуповуватися через відкритий конкурс в Prozorro за принципом кілометражу. Тобто визначається кілометраж маршруту і множиться на передбачувану ціну самоокупності і маленьку прибутковість за раніше визначеною формулою. Спрощено, це означає, що і перевізникам буде більш вигідно перевозити, і тим більшою буде конкуренція. А висока конкуренція - це завжди в результаті добре для жителів », - пояснила радник міністра.
Також, за її словами, винесений на обговорення проект закону для скасування зобов'язання РРО та роздруківки фіскальних чеків при оплаті банківською карткою, QR-кодом, картка жителя і іншими електронними методами.
А ось проект закону про легалізацію таксі - останні дні на обговоренні, повідомила Меріло.
Також незабаром очікується запуск перших маршрутів SmartTicket.
"Зараз йде тестування", - резюмувала Меріло.