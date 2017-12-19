В Минфине считают курс в 30 грн за доллар реалистичным

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 86722 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100076 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100498 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113426 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102355 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105409 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112325 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117180 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134630 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минфине считают курс в 30 грн за доллар реалистичным

В Минфине считают курс в 30 грн за доллар реалистичным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. При формировании Госбюджета на 2018 год Министерство финансов ориентировалось на соответствующий курс гривны. Заложенные в бюджете показатели являются реалистичными. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Когда мы формировали бюджет на следующий год, то ориентировались на соответствующий курс гривны. Это реалистичный прогноз", - отметил А.Данилюк, отвечая на вопрос журналиста о вероятнои подорожании доллара до 30,1 грн за доллар.

Отметим, в госбюджете на следующий год заложен курс доллара в 29,3 грн за доллар, с возможным повышением в конце года до 30,1 грн.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 19 декабря евро и доллар в обменниках страны продаются дешевле, чем 18 декабря.

Так, доллар продается в среднем за 28,15 (-0,031), а покупается - 27,73 (+0,036).

Украинские Национальные Новости

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