В Минфине считают курс в 30 грн за доллар реалистичным

"Когда мы формировали бюджет на следующий год, то ориентировались на соответствующий курс гривны. Это реалистичный прогноз", - отметил А.Данилюк, отвечая на вопрос журналиста о вероятнои подорожании доллара до 30,1 грн за доллар.

Отметим, в госбюджете на следующий год заложен курс доллара в 29,3 грн за доллар, с возможным повышением в конце года до 30,1 грн.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 19 декабря евро и доллар в обменниках страны продаются дешевле, чем 18 декабря.

Так, доллар продается в среднем за 28,15 (-0,031), а покупается - 27,73 (+0,036).