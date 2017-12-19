У Мінфіні вважають курс у 30 грн за долар реалістичним
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. При формуванні Держбюджету на 2018 рік Міністерство фінансів орієнтувалось на відповідний курс гривні. Закладені у бюджеті показники є реалістичними. Про це під час прес-конференції повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Коли ми формували Бюджет на наступний рік, то орієнтувались на відповідний курс гривні. Це реалістичний прогноз”, — зауважив О.Данилюк, відповідаючи на запитання журналіста щодо імовірного здорожчання долара до 30,1 грн за долар.
Зазначимо, у Держбюджеті на наступний рік закладено курс долара у 29,3 грн за долар, із можливим підвищенням наприкінці року до 30,1 грн.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 19 грудня євро та долар в обмінниках країни продаються дешевше, ніж 18 грудня.
Так, долар продається в середньому за 28,15 (-0,031), а купується – 27,73 (+0,036).