В Минфине рассказали, куда пойдут привлеченные от размещения евробондов 2 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Привлеченные от размещения еврооблигаций 2 млрд долл. США пойдут на дефицит бюджета и выплату краткосрочных облигаций внешних госзаймов в феврале 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Украины, передает УНН.
“Привлеченные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 млн долл. США”, — отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, 23-24 октября Украина провела встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, чтобы обсудить размещения еврооблигаций.
19 октября МВФ объявил, что достиг соглашения с украинским правительством относительно новой программы на 3,9 млрд долларов США.
Ранее УНН сообщили в Минфине, что после получения положительного сигнала МВФ о предоставлении следующего транша, Министерство финансов планирует выйти на рынки внешних заимствований с учетом рыночной конъюнктуры в объемах, опреденных держбюджетом на 2018 год. Ранее называлась цифра заимствований в 2 млрд долл.
Сегодня, 26 октября, в Минфине подтвердили привлечения Украины 2 млрд долл. США от двух новых выпусков еврооблигаций.