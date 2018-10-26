У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення євробондів 2 млрд доларів

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Залучені від розміщення єврооблігацій 2 млрд дол. США підуть на дефіцит бюджету та виплату короткострокових облігацій зовнішніх держпозик у лютому 2019 року. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів України, передає УНН.