У Мінфіні розповіли, куди підуть залучені від розміщення євробондів 2 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Залучені від розміщення єврооблігацій 2 млрд дол. США підуть на дефіцит бюджету та виплату короткострокових облігацій зовнішніх держпозик у лютому 2019 року. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів України, передає УНН.
“Залучені кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету, а також на виплату короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у лютому 2019 року на 725 млн дол. США”, — зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНН, 23-24 жовтня Україна провела зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні, щоб обговорити розміщення єврооблігацій.
19 жовтня МВФ оголосив, що досяг угоди з українським урядом щодо нової програми на 3,9 млрд доларів США.
Раніше УНН повідомили у Мінфіні, що після отримання позитивного сигналу МВФ про надання наступного траншу, Міністерство фінансів планує вийти на ринки зовнішніх запозичень з урахуванням ринкової кон’юнктури в обсягах, визначенихдержбюджетом на 2018 рік. Раніше називалася цифра запозичень у 2 млрд дол.
Сьогодні, 26 жовтня, у Мінфіні підтвердили залучення Україною 2 млрд дол. США від двох нових випусків єврооблігацій.