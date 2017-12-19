В Минфине назвали главный провал года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерству финансов Украины не удалось создать в 2017 году Службу финансовых расследований. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Одна из крупнейших неудач в этом году, по моему мнению, это то, что не удалось создать Службу финансовых расследований, хотя работа над этим началась более года назад", - отметил глава Минфина.
А.Данилюк выразил уверенность, что Служба финансовых расследований будет создана в следующем году.
Напомним, законопроект о Службе финансовых расследований обсужден с МВФ.
Как сообщал УНН, в Министерстве юстиции надеялись на принятие закона о службе финансовых расследований этой осенью.