У Мінфіні назвали головний провал року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерству фінансів Україні не вдалося створити у 2017 році Службу фінансових розслідувань. Про це під час прес-конференції повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Одна із найбільших невдач цього року, на мою думку, це те, що не вдалося створити Службу фінансових розслідувань, хоча робота над цим розпочалася більш ніж рік тому", - зауважив голова Мінфіну.
О.Данилюк висловив упевненість, що Служба фінансових розслідувань буде створена наступного року.
Нагадаємо, законопроект про Службу фінансових розслідувань обговорений з МВФ.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві юстиції сподівались на ухвалення закону про службу фінансових розслідувань цієї осені.