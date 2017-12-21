В Минэкономразвития прогнозируют рост инфляции на конец года до 13,4%

"К концу года мы ожидаем инфляцию в размере 13,4%", - отметил он.

В то же время, по данным Минэкономразвития, инфляция за январь - ноябрь составляет 12,5%.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.