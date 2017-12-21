У Мінекономрозвитку прогнозують ріст інфляції на кінець року до 13,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. До кінця року ми очікуємо інфляцію у розмірі 13,4%. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук, передає УНН.
“На кінець року ми очікуємо інфляцію у розмірі 13,4%”, — зауважив він.
Водночас, за даними Мінекономрозвитку, інфляція за січень — листопад становить 12,5%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд планує збільшити середні зарплати українців до 10 тисяч гривень
Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.