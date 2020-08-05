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4 марта, 13:25 • 107753 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Миндовкилля рассказали о рынке экзотических животных в Украине

В Миндовкилля рассказали о рынке экзотических животных в Украине

Киев  •  УНН

 • 88402 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Рынок экзотических животных Украины состоит из значительного количества видов. В частности, торгуют тропическими видами рыб, сервалами, жако и древолазами. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В министерстве пояснили, что согласно законодательству под экзотическими понимаются животные, которые при обычных условиях не встречаются в Украине.

"С учетом этого можно отметить, что рынок экзотических животных в Украине состоит из значительного количества видов из таких групп как аквариумные рыбы, рептилии, амфибии, млекопитающие, птицы, беспозвоночные. Среди них преобладают тропические виды рыб, каракал, сервал, жако и другие попугаи, хамелеоны, пауки, древолазы т.д.", - говорится в ответе на запрос.

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Сообщается, что Украина является договорной стороной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Страна присоединилась к ней в 1999 году с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей наиболее уязвимыми объектами природных ресурсов. Однако конвенция CITES регулирует международную торговлю только тех видов животных и растений, внесенных в ее приложений. Миндовкилля также предоставляется право выдавать разрешения на торговлю животными.

"В течение 2019 года министерством было выдано 287 разрешений/сертификатов CITES, а в 2020 году, на дату предоставления ответа, 68 документов разрешительного характера на ввоз в Украину и вывоз за ее пределы диких животных. Торговля животными может осуществляться в Украине, если она осуществляется с соблюдением действующего законодательства", - указано в ответе.

Отмечается, что животные, которых изъяли из природной среды или развели в полусвободных условиях или получили другим законным путем, могут находиться в частной собственности юридических и физических лиц. Законность получения животного должно быть подтверждено документом. Это касается и животных из Красной книги, отметили в министерстве.

Указано, что животные, которых по решению суда передают органам государственной исполнительной службы, безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам и другим учреждениям для содержания животных.

"В некоторых случаях было возможно транспортировать диких животных в страны, которые являются их естественным ареалом. Например, несколько львов, конфискованных по решению суда в частном зоопарке города Покровска в связи с нарушением владельцем условий содержания диких животных, при содействии благотворительного фонда "Международная организация Лоренса Энтони" были перемещены в Южноафриканскую Республику, где содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным", - говорится в ответе.

Напомним, в декабре 2019 года из аэропорта "Борисполь" отправляли 5 левов из Бердянского зоопарка "Сафари" в приют для хищников в Южной Африке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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