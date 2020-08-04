У Київській області з розплідника втекла рись

"У Чубинському з розплідника втік каракал (рись). На ньому блакитний нашийник", - повідомляють в соцмережах.

У розпліднику УНН підтвердили інформацію про те, що каракал втік.

На даний момент невідомо, де знаходиться тварина.

Раніше УНН писав, що в рівненському зоопарку відзначили день народження тапира.