В Киевской области из питомника сбежала рысь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В селе Чубинское, Киевская область, из питомника сбежал каракал (рысь). О том, что животное разыскивается написали в соцсетях, передает УНН.
“В Чубинском из питомника убежал каракал (рысь). На нем голубой ошейник”, — сообщают в соцсетях.
В питомнике УНН подтвердили информацию о том, что каракал убежал.
На данный момент неизвестно, где находится животное.
Ранее УНН писал, что в ровенском зоопарке отметили день рождения тапира.