Песни, вкусности и особое мороженое: в ровенском зоопарке отметили день рождения тапира
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В зоопарке Ровно отметили день рождения тапира - с песнями, вкусностями и особым мороженым, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ровенского зоопарка.
"Приветствовали, купали, чесали, пели песню, кормили особым мороженым, подарили торт с любимыми вкусностями. Мы уверены - она почувствовала нашу любовь!" - говорится в заметке с фотографиями со "дня народення".
Пользователи также поздравили именинницу и отметили, что на фото она счастлива.
Напомним, в Киевском зоопарке родилась альпака.