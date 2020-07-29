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19 березня, 18:42 • 51158 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103613 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102608 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118150 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124490 перегляди

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Пісні, смаколики і особливе морозиво: у рівненському зоопарку відзначили день народження тапіра

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У зоопарку Рівного відзначили день народження тапіра - із піснями, смаколиками і особливим морозивом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби рівненського зоопарку.

"Вітали, купали, чухали, співали пісню, годували особливим морозивом, подарували торт з улюбленими смаколиками. Ми впевнені - вона відчула нашу любов!" - йдеться у дописі із низкою світлин із "дня народення".

Користувачі також привітали іменинницю і відзначили, що на фото вона щаслива.

Нагадаємо, у Київському зоопарку народилася альпака.

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