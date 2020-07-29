Пісні, смаколики і особливе морозиво: у рівненському зоопарку відзначили день народження тапіра

"Вітали, купали, чухали, співали пісню, годували особливим морозивом, подарували торт з улюбленими смаколиками. Ми впевнені - вона відчула нашу любов!" - йдеться у дописі із низкою світлин із "дня народення".

Користувачі також привітали іменинницю і відзначили, що на фото вона щаслива.

Нагадаємо, у Київському зоопарку народилася альпака.