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19 березня, 18:06 • 113552 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

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У Київському зоопарку народилася альпака

У Київському зоопарку народилася альпака

Київ • УНН

 • 23855 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Київському зоопарку народилася альпака, яку назвали Зара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

"У Київзоо поповнення. У родині альпак народилось маленьке дитинча – Зара", - йдеться в повідомленні.

Також зоопарк опублікував відео з маленьким дитинчам.

Нагадаємо, протягом перших трьох днів після відкриття оновлений столичний зоопарк відвідали 7 130 людей. Понад півтори тисячі з них придбали квитки до зоопарку онлайн.

Як повідомлялося, 23 травня в Києві відбулось відкриття зоопарку, де завершили першу чергу реконструкції.

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