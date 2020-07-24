У Київському зоопарку народилася альпака
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Київському зоопарку народилася альпака, яку назвали Зара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.
"У Київзоо поповнення. У родині альпак народилось маленьке дитинча – Зара", - йдеться в повідомленні.
Також зоопарк опублікував відео з маленьким дитинчам.
Нагадаємо, протягом перших трьох днів після відкриття оновлений столичний зоопарк відвідали 7 130 людей. Понад півтори тисячі з них придбали квитки до зоопарку онлайн.
Як повідомлялося, 23 травня в Києві відбулось відкриття зоопарку, де завершили першу чергу реконструкції.