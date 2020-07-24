В Киевском зоопарке родилась альпака
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киевском зоопарке родилась альпака, которую назвали Зара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского зоологического парка общегосударственного значения.
"В Киевзоо пополнение. В семье альпак родился маленький детеныш - Зара", - говорится в сообщении.
Также зоопарк опубликовал видео с маленьким детенышем.
Напомним, в течение первых трех дней после открытия обновленный столичный зоопарк посетили 7 130 человек. Более полутора тысяч из них приобрели билеты в зоопарк онлайн.
Как сообщалось, 23 мая в Киеве состоялось открытие зоопарка, где завершили первую очередь реконструкции.