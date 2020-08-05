У Міндовкілля розповіли про ринок екзотичних тварин в Україні

У міністерстві пояснили, що відповідно до законодавства під екзотичними розуміються тварини, які за звичайних умов не зустрічаються в Україні.

"З урахуванням цього можна зазначити, що ринок екзотичних тварин в Україні складається зі значної кількості видів з таких груп як акваріумні риби, рептилії, амфібії, ссавці, птахи, безхребетні. Серед них переважають тропічні види риб, каракал, сервал, жако та інші папуги, хамелеони, павуки, дереволази тощо", - йдеться у відповіді на запит.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Київській області з розплідника втекла рись

Повідомляється, що Україна є договірною стороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Країна приєдналась до неї у 1999 році з метою боротьби з браконьєрством та незаконною торгівлею найбільш вразливими об’єктами природних ресурсів. Однак конвенція CITES регулює міжнародну торгівлю лише тих видів тварин і рослин, що внесені до її додатків. Міндовкілля також надається право видавати дозволи на торгівлю тваринами.

"Протягом 2019 року міністерством було видано 287 дозволів/сертифікатів CITES, а у 2020 році, на дату надання відповіді, 68 документів дозвільного характеру на ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин. Торгівля тваринами може здійснюватись в Україні, якщо вона здійснюється з дотриманням чинного законодавства", - вказано у відповіді.

Зазначається, що тварини, яких вилучили з природного середовища або розвели у напіввільних умовах чи набули іншим законним шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб. Законність отримання тварини має бути підтверджена документом. Це стосується і тварин із Червоної книги, зазначили у міністерстві.

Вказано, що тварини, яких за рішенням суду передають органам державної виконавчої служби, безоплатно передаються притулкам для тварин, зоологічним паркам та іншим установам для утримання тварин.

"У деяких випадках було можливо транспортувати диких тварин до країн, які є їхнім природним ареалом. Наприклад, декілька левів, конфіскованих за рішенням суду у приватному зоопарку міста Покровська у зв’язку з порушенням власником умов утримання диких тварин, за сприяння благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні" були переміщені до Південноафриканської Республіки, де утримуються в умовах, максимально наближених до природних", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, у грудні 2019 року з аеропорту "Бориспіль" відправляли 5 левів з бердянського зоопарку "Сафарі" в притулок для хижаків у Південній Африці.