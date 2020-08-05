У Міндовкілля розповіли про ринок екзотичних тварин в Україні

ukru
18:42 • 35466 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 74898 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 85247 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111570 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 118257 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116324 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151361 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124991 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124707 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123868 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
2.8 м/с
71 %
758 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 24547 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 27513 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 33425 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 27506 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 29187 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 78632 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102183 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82933 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151361 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51047 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58441 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107700 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125978 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125389 перегляди
Актуальне
У Міндовкілля розповіли про ринок екзотичних тварин в Україні

У Міндовкілля розповіли про ринок екзотичних тварин в Україні

Київ • УНН

 • 88410 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ринок екзотичних тварин України складається зі значної кількості видів. Зокрема, торгують тропічними видами риб, сервалами, жако та дереволазами. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У міністерстві пояснили, що відповідно до законодавства під екзотичними розуміються тварини, які за звичайних умов не зустрічаються в Україні.

"З урахуванням цього можна зазначити, що ринок екзотичних тварин в Україні складається зі значної кількості видів з таких груп як акваріумні риби, рептилії, амфібії, ссавці, птахи, безхребетні. Серед них переважають тропічні види риб, каракал, сервал, жако та інші папуги, хамелеони, павуки, дереволази тощо", - йдеться у відповіді на запит.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Київській області з розплідника втекла рись

Повідомляється, що Україна є договірною стороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). Країна приєдналась до неї у 1999 році з метою боротьби з браконьєрством та незаконною торгівлею найбільш вразливими об’єктами природних ресурсів. Однак конвенція CITES регулює міжнародну торгівлю лише тих видів тварин і рослин, що внесені до її додатків. Міндовкілля також надається право видавати дозволи на торгівлю тваринами.

"Протягом 2019 року міністерством було видано 287 дозволів/сертифікатів CITES, а у 2020 році, на дату надання відповіді, 68 документів дозвільного характеру на ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин. Торгівля тваринами може здійснюватись в Україні, якщо вона здійснюється з дотриманням чинного законодавства", - вказано у відповіді.

Зазначається, що тварини, яких вилучили з природного середовища або розвели у напіввільних умовах чи набули іншим законним шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб. Законність отримання тварини має бути підтверджена документом. Це стосується і тварин із Червоної книги, зазначили у міністерстві.

Вказано, що тварини, яких за рішенням суду передають органам державної виконавчої служби, безоплатно передаються притулкам для тварин, зоологічним паркам та іншим установам для утримання тварин.

"У деяких випадках було можливо транспортувати диких тварин до країн, які є їхнім природним ареалом. Наприклад, декілька левів, конфіскованих за рішенням суду у приватному зоопарку міста Покровська у зв’язку з порушенням власником умов утримання диких тварин, за сприяння благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні" були переміщені до Південноафриканської Республіки, де утримуються в умовах, максимально наближених до природних", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, у грудні 2019 року з аеропорту "Бориспіль" відправляли 5 левів з бердянського зоопарку "Сафарі" в притулок для хижаків у Південній Африці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.96
Bitcoin
$86,841.30
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.60
Ethereum
$2,056.11