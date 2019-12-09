В аеропорту "Бориспіль" показали незвичайних пасажирів

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. З аеропорту "Бориспіль" відправляли 5 левів з бердянського зоопарку "Сафарі" в притулок для хижаків у Південній Африці. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство енергетики та захисту довкілля України, передає УНН.

"У Борисполі з терміналу Cargo відправили левів з бердянського зоопарку "Сафарі" в притулок для хижаків Love Lions Alive, що у Південній Африці. Після тривалих очікувань усіх необхідних документів, п’ять левів (4 самиці та 1 самець) нарешті відправляться до заповідника", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що власники зоопарку звернулись до Благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні", яка здійснює порятунок диких тварин з цирків та приватних зоопарків, з проханням передати тварин до Африки.

Зазначається, що це було гідне рішення, прийняте власниками зоопарку і тими людьми, які допомагали довести справу до завершення. Тварини, що народились в Україні, будуть переселені до притулку, де зможуть вільно жити на території площею 25 га.

Вказано, що перевозять тварин на безоплатній основі, за сприяння благодійного фонду.

На сторінці аеропорту "Бориспіль" в Facebook зазначалось, що багато хто мріяв обійняти кошенят, але правила безпеки взяли гору.

На сторінці Бердянського зоопарку в Facebook 18 червня повідомлялось, що п’ятеро однорічних левенят перевезуть в Африку.

Нагадаємо, у Китаї народилися перші у світі гібриди мавп та свиней.

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