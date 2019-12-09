В аеропорту "Бориспіль" показали незвичайних пасажирів

КИЇВ. 9 грудня. УНН. З аеропорту "Бориспіль" відправляли 5 левів з бердянського зоопарку "Сафарі" в притулок для хижаків у Південній Африці. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство енергетики та захисту довкілля України, передає УНН.