У Китаї народилися перші у світі гібриди мавп та свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Перші у світі гібриди мавп-свиней народилися в китайській лабораторії, що є частиною новаторської спроби виростити людські органи всередині тварин для подальшої трансплантації. Про це повідомляє видання DailyMail, інформує УНН.
Для створення гібриду, на четвертий день після зачаття 4 тисячам ембріонів свиней ввели штучно вирощені клітини мавп. За даними дослідників, у серці, печінці, легенях і шкірі поросят містяться ДНК макак-крабоїдів.
"Це перший подібний звіт про багаторічні химери мавпи-свині", - сказав Тан Хай, працівник Державної лабораторії стовбурових клітин та репродуктивної біології в Пекіні.
За інформацією видання, всього народилося десять таких особин, які померли у різний час у перший тиждень життя в лабораторії.
Головна мета такого роду досліджень – вирощування людських органів всередині тварин, наприклад свиней для подальшої трансплантації.
Як повідомлялося раніше, в Україні зменшилась кількість трансплантацій органів.