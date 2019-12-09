В аэропорту "Борисполь" показали необычных пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Из аэропорта "Борисполь" отправляли 5 левов с бердянского зоопарка "Сафари" в приют для хищников в Южной Африке. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, передает УНН.
"В Борисполе из терминала Cargo отправили львов с бердянского зоопарка "Сафари" в приют для хищников Love Lions Alive, что в Южной Африке. После длительных ожиданий всех необходимых документов, пять львов (4 самки и 1 самец) наконец отправятся в заповедник" , - говорится в сообщении.
Сообщается, что владельцы зоопарка обратились в Благотворительный фонд "Международная организация Лоренса Энтони", которая осуществляет спасение диких животных из цирков и частных зоопарков, с просьбой передать животных в Африку.
Отмечается, что это было достойное решение, принятое владельцами зоопарка и теми людьми, которые помогали довести дело до конца. Животные, которые родились в Украине, будут переселены в приют, где смогут свободно жить на территории площадью 25 га.
Указано, что перевозят животных на безвозмездной основе, при содействии благотворительного фонда.
На странице аэропорта "Борисполь" в Facebook отмечалось, что многие мечтали обнять котят, но правила безопасности взяли верх.
На странице Бердянского зоопарка в Facebook 18 июня сообщалось, что пятеро однолетних львят перевезут в Африку.
Напомним, в Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.