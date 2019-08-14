В МинАПК прокомментировали выплаты дотаций фермерам и упреки журналистов

По информации агентства, проверкой документов агропредприятий сейчас занимается ряд правоохранительных органов и аудиторов, в частности НАБУ, ГБР и Нацполиция. Следователи проводят выемки документов и допрашивают сотрудников. По меньшей мере известно о следственных действиях уже в двух агропредприятиях: "Кищенцы" и "Урманське", которые в прошлом году вложили собственные средства в развитие животноводческих комплексов и за это получили поддержку государства в размере 30% (дотации).

Основанием для открытия уголовных производств стали как заявление Зеленского, так и некоторые материалы СМИ, причем, порой полугодовой давности о якобы несправедливом распределении дотаций между фермерами.

Пока следователи изучают документы аграриев, УНН обратился за комментарием к МинАПК.

Там, в свою очередь, считают упреки о несправедливом распределении дотаций надуманными и объясняют, что отказы в выделении бюджетных средств были, однако все они обоснованы. Отметим, что речь идет о получателях дотаций в области животноводства.

Главным основанием для получения бюджетной поддержки, говорят в МинАПК, было соответствие предоставленных фермерами документов Порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки отрасли животноводства.

К примеру, дотацию на содержание коров получили 1 тыс. 272 субъектов хозяйствования, которые выращивают 397,6 тыс. коров. Не получили - 223 субъекта хозяйствования.

В частности, потому, что данные о поголовье, удерживаемом предпринимателями, не внесены в Единый государственный реестр животных, объясняют в агроминистерстве.

А еще потому, что справки об отсутствии задолженности предприятия по налогам и сборам утратили силу или не были представлены в министерство, как того требует законодательство.

Еще 8 субъектов хозяйствования самостоятельно попросили министерство не включать их в реестр получателей дотаций за поголовье коров, сообщили в МинАПК. По каким причинам - не сообщается.

В министерстве рассказали и о выдаче дотаций по программе частичное возмещения стоимости племенных животных, спермы и эмбрионов. Госпомощь от государства получили 252 субъектов хозяйствования за закупленные ими 8516 голов крупного рогатого скота, 4957 голов свиней, 619 голов овец и 172 538 спермдоз, в том числе 41 фермерскому хозяйству.

При этом, 39 субъектов хозяйствования не получили помощь от государства по этой программе из-за несоответствия документов, поданных заявителями в МинАПК.

Что касается программы возмещения стоимости объектов, которые сейчас проверяют следователи, то министерство насчитало и направило госсредства 28 субъектам хозяйствования. За строительство и реконструкцию 51 объекта.

При этом, заявки от 12 субъектов хозяйствования министерство не рассматривало. В связи с:

- отсутствием документа, подтверждающего принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта;

- отсутствием справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

- отсутствием завершения этапов (очередей) строительства объекта до вступления в силу Порядка (в 2017 году)

В МинАПК подчеркивают, что скрывать им нечего, при принятии решений о предоставлении государственной поддержки они руководствовались исключительно нормами Порядка использования средств, утвержденных Кабмином. В то же время, разъяснение этих норм было на 20 выездных семинарах, скайп-конференциях с представителями облгосадминистраций и на сайте ведомства.

Напомним, в наибольшей инвестиционной группе Dragon Capital считают абсурдным "наезд" Президента Владимира Зеленского на крупный бизнес, в частности производителя курятины "МХП".

Не одобряют действия следователей сами агропромышленники и Всеукраинский аграрный совет, расценивая это как давление. АПК сейчас та отрасль, которая обеспечивает Украине 40% валютной выручки.

Агросообщество предостерегает Зеленского и от ликвидации Минагрополитики.

Также напомним, система агродотаций была введена в Украине с 2017 года по рекомендации Международного валютного фонда, однако сейчас там эффективность этого решения не комментируют.

УНН сообщал, что агродотации в Украине ничтожно малы фоне дотаций в странах ЕС, с которыми Украина конкурирует на международных рынках.

В 2016 году дотации на аграрное производство в 28 странах ЕС в целом составляли 52,6 млрд евро или по 2 млрд евро в среднем на страну. Украинские же аграрии в 2017 году от государства получили в общей сложности 6 млрд грн, что в 10 раз меньше, чем в европейской стране.

Как отмечал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, тот факт, что украинские производители в условиях скудной господдержки умудряются конкурировать с другими странами и еще как-то зарабатывать - больше похоже на чудо.