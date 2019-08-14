У МінАПК прокоментували виплати дотацій фермерам і закиди журналістів

За інформацією агентства, перевіркою документів агропідприємств нині займається низка правоохоронців та аудиторів, зокрема НАБУ, ДБР і Нацполіція. Слідчі проводять виїмки документів та допитують співробітників. Щонайменше відомо про слідчі дії вже у двох агропідприємствах: "Кишенці" та "Урманське", які минулого року вклали власні кошти в розбудову тваринницьких комплексів і за це отримали підтримку держави в розмірі 30% (дотації).

Підставою для відкриття кримінальних проваджень стали як заява Зеленського, так і деякі матеріали ЗМІ, при чому, деколи піврічної давнини про начебто несправедливий розподіл дотацій між фермерами.

Поки слідчі вивчають документи аграріїв, УНН звернувся за коментарем до МінАПК.

Там, своєю чергою, вважають закиди про несправедливий розподіл дотацій надуманими і пояснюють, що відмови у виділенні бюджетних коштів були, проте всі вони обґрунтовані. Зазначимо, що йдеться про отримувачів дотацій у галузі тваринництва.

Головною підставою для отримання бюджетної підтримки, кажуть у МінАПК, була відповідність наданих фермерами документів Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

До прикладу, дотацію на утримання корів отримали 1 тис. 272 суб'єктів господарювання, які вирощують 397,6 тис. корів. Не отримали – 223 суб'єкти господарювання.

Зокрема, тому, що дані про поголів'я, утримуване підприємцями, не внесені до Єдиного державного реєстру тварин, пояснюють в агроміністерстві.

А ще тому, що довідки про відсутність заборгованості підприємства з податків і зборів втратили чинність або не були подані до міністерства, як того вимагає законодавство.

Ще 8 суб'єктів господарювання самостійно попросили міністерство не включати їх до реєстру отримувачів дотацій за поголів’я корів, поінформували у МінАПК. З яких причин – не повідомляється.

У міністерстві розповіли і про видачу дотацій за програмою часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів. Держдопомогу від держави отримали 252 суб'єкти господарювання за закуплені ними 8 516 голів великої рогатої худоби, 4 957 голів свиней, 619 голів овець та 172 538 спермдоз, в тому числі 41 фермерському господарству.

При цьому, 39 суб'єктів господарювання не отримали допомогу від держави за цією програмою через невідповідність документів, поданих заявниками до МінАПК.

Що стосується програми відшкодування вартості об'єктів, які нині перевіряють слідчі, то міністерство нарахувало та спрямувало держкошти 28 суб'єктам господарювання. За будівництво та реконструкцію 51 об'єкта.

При цьому, заявки від 12 суб'єктів господарювання міністерство не розглядало. У зв'язку із:

- відсутністю документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

- відсутністю довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- відсутністю завершення етапів (черг) будівництва об'єкта до набуття чинності Порядку (у 2017 році)

У МінАПК підкреслюють, що приховувати їм нічого, при прийнятті рішень щодо надання державної підтримки вони керувалися виключно нормами Порядку використання коштів, затверджених Кабміном. Водночас, роз’яснення цих норм було на 20 виїзних семінарах, скайп-конференціях із представниками облдержадміністрацій та на сайті відомства.

Нагадаємо, в найбільшій інвестиційній групі Dragon Capital вважають абсурдним "наїзд" Президента Володимира Зеленського на великий бізнес, зокрема виробника курятини "МХП".

Не схвалюють дії слідчих самі агропідприємці та Всеукраїнська аграрна рада, розцінюючи це як тиск. АПК нині та галузь, яка забезпечує Україні 40% валютної виручки.

Агроспільнота застерігає Зеленського і від ліквідації Мінагрополітики.

Також нагадаємо, система агродотацій була введена в Україні з 2017 року за рекомендацією Міжнародного валютного фонду, проте нині там ефективність цього рішення не коментують.

УНН повідомляв, що агродотації в Україні мізерно малі на фоні дотацій у країнах ЄС, з якими Україна конкурує на міжнародних ринках.

У 2016 році дотації на аграрне виробництво у 28 країнах ЄС в цілому становили 52,6 млрд євро або по 2 млрд євро в середньому на країну. Українські ж аграрії у 2017 році від держави отримали загалом 6 млрд грн, що в 10 разів менше, ніж в європейській країні.

Як зазначав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов, той факт, що українські виробники в умовах мізерної держпідтримки примудряються конкурувати з іншими країнами і ще якось заробляти — більше схоже на диво.