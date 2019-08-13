Отримувачі фермерських дотацій заявили про тиск силовиків

Усе почалося з того, що слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві запросило у Товариства повний пакет документів, які "Кищенці" подавало до Мінагрополітики на отримання бюджетної дотації за програмою часткової компенсації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких комплексів.

Пізніше посадових осіб підприємства викликали на допит, до уповноважених на місцях слідчих.

У компанії кажуть, що не вагаючись надали правоохоронцям вичерпний перелік документів. Крім того, дали відповіді на всі запитання, поставлені уповноваженими слідчими під час допиту. Однак, на думку фермерів, така ситуація все ж є неприпустимою.

"Такого роду дії по відношенню до підприємства, яке дійсно на постійній основі будує будівлі сільськогосподарського призначення ("Реконструкція з розширенням існуючої молочної ферми до 4421 голови для виробництва молока та вирощування телиць за межами с. Добра Маньківського району, Черкаської області" (I-VII черги), залучає іноземні інвестиції, забезпечує роботою сільське населення та покращує добробут мешканців сіл - взагалі не повинні мати місце", - заявили у "Кищенцях", додавши, що ця ситуація підриває довіру бізнесу до правоохоронної системи України.

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Довідка УНН: ТОВ "Кищенці" входить в ТОП-100 агропідприємств України. Належить нідерландському бізнесменові Корнелісу Хузінху, який переїхав в Україну 17 років тому, освоївся у Черкаській області та відродив там занедбану молочну ферму, створивши фермерське підприємство, яке нині займається вирощуванням різного роду зернових культур, овочівництвом, молочним товарним виробництвом та вирощуванням свиней.

Разом з ТОВ “Кищенці” минулого року за програмою будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів дотації отримали ще 14 підприємств, які вклали свої гроші в розвиток галузі.

Підтримка держави становила 30% від загальної вартості об’єкта будівництва (реконструкції). Серед отримувачів дотацій: "Прогрес", "Вінницька птахофабрика" (МХП), "Генетик-Інвест", "Урманське", "Аграрна компанія 2004", МВК "Катеринославський", ВК "Дніпровський", СФГ "Мрія", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційній центр свинарства", ФГ "Агротрейд 2006", ТОВ "Марлен КД", ТОВ "Агро Рось", ТОВ "Кищенці".

Найбільше інвестував “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка. Його "Вінницька птахофабрика" витратила 2 млрд грн на розбудову тваринницьких комплексів, за що також отримала дотації від держави.

Утім, так само як і “Кищенці”, компанія “МХП” потрапила під перевірки силовиків. Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям порахувати суму державних дотацій МХП і суму виплачених дивідендів акціонерам, ймовірно, вважаючи, що вони повинні зійтися, хоча поверхневий аналіз ЗМІ засвідчує, що це не так, і навіть навпаки. До впровадження за рекомендацією МВФ системи держдотацій у 2017 році МХП платив своїм акціонерам більше, ніж зараз.

Про неприпустимість тиску силовиків на фермерів та інших інвесторів заявили вже у Всеукраїнській аграрній раді та найбільшій інвестиційній компанії Dragon Capital.