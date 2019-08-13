Получатели фермерских дотаций заявили о давлении силовиков

Все началось с того, что следственное управление Главного управления Национальной полиции в городе Киеве запросило у Общества полный пакет документов, которые "Кищенцы" подавало в Минагрополитики на получение бюджетной дотации по программе частичной компенсации за строительство (реконструкцию) животноводческих комплексов.

Позже должностных лиц предприятия вызвали на допрос, к уполномоченным на местах следователям.

В компании говорят, что без колебаний предоставили правоохранителям исчерпывающий перечень документов. Кроме того, даны ответы на все вопросы, поставленные уполномоченными следователями во время допроса. Однако, по мнению фермеров, такая ситуация все же недопустима.

"Такого рода действия по отношению к предприятию, которое действительно на постоянной основе строит здания сельскохозяйственного назначения ("Реконструкция с расширением существующей молочной фермы в 4421 голову для производства молока и выращивания телок за пределами с. Хорошая Минковского района, Черкасской области" (I-VII очереди), привлекает иностранные инвестиции, обеспечивает работой сельское население и улучшает благосостояние жителей сел - вообще не должны иметь место", - заявили в "Кищенцах", добавив, что эта ситуация подрывает доверие бизнеса к правоохранительной системе Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Dragon Capital: наезд Зеленского на крупный бизнес был позором, но теперь все иначе

Справка УНН: ООО "Кищенцы" входит в ТОП-100 агропредприятий Украины. Принадлежит нидерландскому бизнесмену Корнелису Хузинхе, который переехал в Украину 17 лет назад, освоился в Черкасской области и возродил там заброшенную молочную ферму, создав фермерское предприятие, которое сейчас занимается выращиванием разного рода зерновых культур, овощеводством, молочным товарным производством и выращиванием свиней.

Вместе с ООО "Кищенцы" в прошлом году по программе строительства и реконструкции животноводческих комплексов дотации получили еще 14 предприятий, которые вложили свои деньги в развитие отрасли.

Поддержка государства составляла 30% от общей стоимости объекта строительства (реконструкции). Среди получателей дотаций: "Прогресс", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Генетик-Инвест", "Урманское", "Аграрная компания 2004", МВК "Екатеринославский", ВК "Днепровский", КФХ "Мечта", ООО "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд 2006", ООО "Марлен КД", ООО "Агро Рось", ООО "Кищенцы".

Больше инвестировал "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Его "Винницкая птицефабрика" потратила 2 млрд грн на развитие животноводческих комплексов, за что также получила дотации от государства.

Впрочем, так же как и "Кищенцы", компания "МХП" попала под проверки силовиков. Президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям посчитать сумму государственных дотаций МХП и сумму выплаченных дивидендов акционерам, вероятно, считая, что они должны сойтись, хотя поверхностный анализ СМИ показывает, что это не так, и даже наоборот. До внедрения по рекомендации МВФ системы госдотаций в 2017 году МХП платил своим акционерам больше, чем сейчас.

О недопустимости давления силовиков на фермеров и других инвесторов заявили уже во Всеукраинском аграрном совете и самой большой инвестиционной компании Dragon Capital.