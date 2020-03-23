В Николаевской области на коронавирус проверяют 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Николаевской области ожидают результатов проверки на коронавирус COVID-19 у 12 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"По состоянию на 9:00 23 марта 2020 года, в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего за последнее время в референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 25 образцов на обследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные.
"Ожидаются результаты исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины 12 образцов", - отмечается в сообщении.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта, в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Как сообщалось, во Львовской области за ночь никто не обращался с подозрением на COVID-19.