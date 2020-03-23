На Львівщині за ніч ніхто не звертався з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За ніч, станом на 8:00 сьогоднішнього дня, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію ніхто не звертався. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Львівської ОДА у Facebook.
“У період з 21:30 години 22 березня до 8:00 години 23 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію за ніч ніхто не звертався”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, у період з 16:30 години по 21:30 годину 22 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 7 пацієнтів. Вони з міста Львова та Самбірського, Стрийського, Сколівського району.
На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на вечір неділі була 61 особа. На самоізоляції — 32 осіб. За увесь час виписано — 11 пацієнтів.
Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 104 людини. На вечір неділі на Львівщині з підозрою на коронавірус було 94 осіби.
Додамо, за 22 березня на Львівщині підтвердили ще один випадок коронавірусу. Загалом в області - двоє хворих на COVID-19.
Нагадаємо, у Львові 20 березня виявили перший випадок коронавірусу.