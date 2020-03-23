На Львівщині за ніч ніхто не звертався з підозрою на COVID-19

КИЇВ. 23 березня. УНН. За ніч, станом на 8:00 сьогоднішнього дня, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію ніхто не звертався. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Львівської ОДА у Facebook.