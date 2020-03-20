Перший випадок коронавірусу зафіксували у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львові виявили перший випадок коронавірусу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Львова Андрій Садовий, передає УНН.
“Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус COVID-19 у Львові (мешканець Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини). Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України”, — зазначив Садовий.
“Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформація передана правоохоронних органам для подальшого реагування”, — додав мер Львова.
Як писав УНН, Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець наголосив, що вірус буде ширитися Україною та найважче чекає українців попереду. Він закликав населення дотримуватися правил карантину та звертатися до лікарів при симптомах хвороби.