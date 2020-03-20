Первый случай коронавируса зафиксировали во Львове

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102589 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105379 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107363 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106168 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115201 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101307 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105659 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106727 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131633 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый случай коронавируса зафиксировали во Львове

Первый случай коронавируса зафиксировали во Львове

Киев  •  УНН

 • 18453 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львове обнаружили первый случай коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Львова Андрей Садовый, передает УНН.

“Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии). Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины”, — отметил Садовый.

“Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования”, — добавил мэр Львова.

Как писал УНН, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться Украиной и самое тяжелое ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни.

Украинские Национальные Новости

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