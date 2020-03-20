Первый случай коронавируса зафиксировали во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львове обнаружили первый случай коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Львова Андрей Садовый, передает УНН.
“Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии). Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины”, — отметил Садовый.
“Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования”, — добавил мэр Львова.
Как писал УНН, министр здравоохранения Илья Емец отметил, что вирус будет распространяться Украиной и самое тяжелое ждет украинцев впереди. Он призвал население соблюдать правила карантина и обращаться к врачам при симптомах болезни.