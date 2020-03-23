Во Львовской области за ночь никто не обращался с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За ночь, по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию никто не обращался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовской ОГА в Facebook.
"В период с 21:30 часов 22 марта до 8:00 часов 23 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию за ночь никто не обращался", - говорится в сообщении.
В то же время, в период с 16:30 по 21:30 22 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще 7 пациентов. Они из города Львова и Самборского, Стрыйского, Сколевского района.
На лечении в областной инфекционной клинической больницы на вечер воскресенья был 61 человек. На самоизоляции - 32 человека. За все время выписано - 11 пациентов.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 104 человека. На вечер воскресенья во Львовской области с подозрением на коронавирус было 94 человека.
Добавим, за 22 марта во Львовской области подтвердили еще один случай коронавируса. Всего в области - двое больных COVID-19.
Напомним, во Львове 20 марта обнаружили первый случай коронавируса.