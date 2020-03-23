Во Львовской области за ночь никто не обращался с подозрением на COVID-19

КИЕВ. 23 марта. УНН. За ночь, по состоянию на 8:00 сегодняшнего дня, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию никто не обращался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовской ОГА в Facebook.