У Миколаївській області на коронавірус перевіряють 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Миколаївській області очікують результати перевірки на коронавірус COVID-19 у 12 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
"Станом на 9:00 23 березня 2020 року, в Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус",- йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що всього за останній час до референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ було направлено 25 зразків на обстеження. Результати лабораторних досліджень на СOVID-19 у 13 осіб негативні.
"Очікують результатів дослідження вірусологічної референт-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України 12 зразків",- зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 22 березня, в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Як повідомлялося, на Львівщині за ніч ніхто не звертався з підозрою на COVID-19.