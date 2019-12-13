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В Николаеве задержали мужчину, который развращал 6-летнего мальчика

В Николаеве задержали мужчину, который развращал 6-летнего мальчика

Киев  •  УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Николаеве задержали 31-летнего мужчину, который совершал действия сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"12 декабря около 19:00 о преступлении в полицию Заводского района сообщили родители ребенка. Известно, что они пришли в гости к семье злоумышленника, вместе отдыхали, а в это время мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил с ним действия интимного характера", - говорится в сообщении.

Так, ребенок все рассказал родителям, а те вызвали полицию. Злоумышленник скрылся, его вскоре разыскали правоохранители по месту работы (работал неподалеку охранником на стройке).

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Задержанному инкриминируют ч. 4 ст. 153 УК "Сексуальное насилие", что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Продолжается расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять все обстоятельства преступления.

Напомним, в столице будут судить мужчину, который полгода развращал 6-летнего мальчика.

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