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У Миколаєві затримали чоловіка, який розбещував 6-річного хлопчика

У Миколаєві затримали чоловіка, який розбещував 6-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 9596 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Миколаєві затримали 31-річного чоловіка, який вчиняв дії сексуального характеру стосовно 6-річного хлопчика. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаєвській області.

"12 грудня близько 19:00 про злочин у поліцію Заводського району сповістили батьки дитини. Відомо, що вони прийшли у гості до родини зловмисника, разом відпочивали, а у цей час чоловік, який має певні розлади здоров'я, забрав шестирічного хлопчика з поля зору дорослих і вчинив із ним дії інтимного характеру", - сказано у повідомленні.

Так, дитина все розповіла батькам, а ті викликали поліцію. Зловмисник втік, його невдовзі розшукали правоохоронці за місцем роботи (працював неподалік охоронцем на будівництві).

Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 КПК України. Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 153 ККУ "Сексуальне насильство", що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Триває розслідування, під час якого правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини злочину.

Нагадаємо, у столиці судитимуть чоловіка, який півроку розбещував 6-річного хлопчика.

Українські Національні Новини

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