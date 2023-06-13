В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал еще на 3 см

Цитата

«На 9:00, уровень воды в акватории Николаева +43 см. За ночь -3 см», - написал Сенкевич в Telegram.

Дополнение

9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.

По состоянию на 12 июня в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и подтопления в Николаевской области погибло 2 человека. Подтоплен 31 населенный пункт области. Эвакуировано более 980 человек.