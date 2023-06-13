В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал еще на 3 см
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Уровень воды в акватории Николаева после повышения из-за подрыва Каховской ГЭС до более метра за прошлую ночь снизился еще на 3 см. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Цитата
«На 9:00, уровень воды в акватории Николаева +43 см. За ночь -3 см», - написал Сенкевич в Telegram.
Дополнение
9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.
По состоянию на 12 июня в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и подтопления в Николаевской области погибло 2 человека. Подтоплен 31 населенный пункт области. Эвакуировано более 980 человек.