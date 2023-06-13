У Миколаєві рівень води після підвищення через підрив дамби впав ще на 3 см
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив Каховської ГЕС до понад метра за минулу ніч знизився ще на 3 см. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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«На 9:00, рівень води в акваторії Миколаєва +43 см. За ніч - 3 см», - написав Сєнкевич у Telegram.
Доповнення
9 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що рівень води почав спадати.
Станом на 12 червня в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС і підтоплення у Миколаївській області загинуло 2 людини. Підтоплено 31 населений пункт області. Евакуйовано понад 980 людей.