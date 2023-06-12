На Миколаївщині після підриву дамби загинули чоловік і жінка, евакуйовано понад 980 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Після підриву росіянами Каховської ГЕС у Миколаївській області загинуло 2 людини. 982 людей евакуйовано в межах однієї громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Після теракту на Каховській ГЕС у нас в області є дві загиблі особи – це чоловік та жінка літня. У нас підтоплено 31 населений пункт… Прийнято з Херсона 1132 особи», - сказав Кім.
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За його словами, в області евакуйовано майже тисячу людей.
«По Миколаївській області – 982 людини евакуйовано, але вони евакуйовані в межах громади, тобто вони не виїжджали за межі громади. Забезпечений підвіз води, їжі й всього необхідного», - повідомив Кім.
Доповнення
12 червня повідомлялося, що внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області відомо про вісьмох загиблих людей, у Миколаївській області - двох. 42 жителі вважаються зниклими безвісти, серед них семеро дітей.
Російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині 6 червня 2023 року близько 3:00. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.