В Николаевской области после подрыва дамбы погибли мужчина и женщина, эвакуированы более 980 человек

Цитата

«После теракта на Каховской ГЭС у нас в области есть два погибших человека – это мужчина и женщина пожилая. У нас подтоплен 31 населенный пункт… Принято из Херсона 1132 человека», - сказал Ким.

Детали

По его словам, в области эвакуированы почти тысяча человек.

«По Николаевской области – 982 человека эвакуированы, но они эвакуированы в пределах громады, то есть они не выезжали за пределы громады. Обеспечен подвоз воды, еды и всего необходимого», - сообщил Ким.

Дополнение

12 июня сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.

Российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3:00. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.