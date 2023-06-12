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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Николаевской области после подрыва дамбы погибли мужчина и женщина, эвакуированы более 980 человек

Киев • УНН

 • 815847 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Николаевской области погибли 2 человека. 982 человека эвакуированы в пределах одной громады. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в ходе брифинга, передает корреспондент УНН.

В Николаевской области после подрыва дамбы погибли мужчина и женщина, эвакуированы более 980 человек

Цитата

«После теракта на Каховской ГЭС у нас в области есть два погибших человека – это мужчина и женщина пожилая. У нас подтоплен 31 населенный пункт… Принято из Херсона 1132 человека», - сказал Ким.

Детали

По его словам, в области эвакуированы почти тысяча человек.

«По Николаевской области – 982 человека эвакуированы, но они эвакуированы в пределах громады, то есть они не выезжали за пределы громады. Обеспечен подвоз воды, еды и всего необходимого», - сообщил Ким.

Дополнение

12 июня сообщалось, что в результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области известно о восьми погибших людях, в Николаевской области - двух. 42 жителя считаются пропавшими без вести, среди них семеро детей.

Российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3:00. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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