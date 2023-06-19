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В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал до 20 сантиметров

Киев • УНН

 • 925191 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Уровень воды в акватории Николаева после повышения из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС до более метра на сегодняшнее утро снизился до 20 сантиметров. Об этом в понедельник сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

В Николаеве уровень воды после повышения из-за подрыва дамбы упал до 20 сантиметров

Цитата

"На утро 19 июня общий уровень воды в акватории Николаева +20 см", - написал Сенкевич в Telegram.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

9 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что уровень воды начал спадать.

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