В Николаеве прогремели взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Взрывы слышали в Николаеве, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".
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"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Городской голова Николаева Сенкевич призвал ничего не снимать и не писать.
"Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация - из официальных источников", - сообщил он в Telegram-канале.
По данным мониторинговых групп, "предварительно, по Николаеву нанесён удар ракетами "Искандер-К". Однако официально данная информация не подтверждена.
Добавим
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена после 20.15. Впоследствии мониторинговые группы сообщили об угрозе БПЛА типа "Shahed".
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