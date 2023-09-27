В Николаеве прогремели взрывы - СМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Взрывы слышали в Николаеве, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Цитата

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Городской голова Николаева Сенкевич призвал ничего не снимать и не писать.

"Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация - из официальных источников", - сообщил он в Telegram-канале.

По данным мониторинговых групп, "предварительно, по Николаеву нанесён удар ракетами "Искандер-К". Однако официально данная информация не подтверждена.

Добавим

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена после 20.15. Впоследствии мониторинговые группы сообщили об угрозе БПЛА типа "Shahed".

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