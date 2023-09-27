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У Миколаєві пролунали вибухи - ЗМІ

У Миколаєві пролунали вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 540408 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Вибухи чули в Миколаєві, передає УНН із посиланням на "Суспільне".

Цитата

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Міський голова Миколаєва Сєнкевич закликав нічого не знімати і не писати.

"Нічого не знімаємо. Не пишемо місця. Вся інформація - з офіційних джерел", - повідомив він у Telegram-каналі.

За даними моніторингових груп, "попередньо, по Миколаєву завдано удар ракетами "Іскандер-К". Проте офіційно дана інформація не підтверджена.

Додамо

Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена після 20.15. Згодом моніторингові групи повідомили про загрозу БПЛA типу "Shahed".

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