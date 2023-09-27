На Миколаївщині знищили російський БпЛА "Орлан-10"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Миколаївщині знищили російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10». Про це УНН повідомляє з посиланням на Миколаївську ОДА.
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“У середу, 27 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Південь” знищено російський розвідувальний БпЛА “Орлан-10”, — йдеться в повідомленні.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що безпілотник збили саме над Миколаєвом.
Доповнення
19 вересня вночі у Хмельницькій області вночі сили ППО збили ворожий безпілотник.