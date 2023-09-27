На Миколаївщині знищили російський БпЛА "Орлан-10"

Цитата

“У середу, 27 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування “Південь” знищено російський розвідувальний БпЛА “Орлан-10”, — йдеться в повідомленні.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що безпілотник збили саме над Миколаєвом.

Доповнення

19 вересня вночі у Хмельницькій області вночі сили ППО збили ворожий безпілотник.