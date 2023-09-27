На Николаевщине уничтожили российский БпЛА "Орлан-10"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На Николаевщине уничтожили российский разведывательный БпЛА «Орлан-10». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Николаевскую ОГА.
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“В среду, 27 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование “Юг” уничтожен российский разведывательный БпЛА “Орлан-10”, — говорится в сообщении.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что беспилотник сбили именно над Николаевом.
Дополнение
19 сентября ночью в Хмельницкой области ночью силы ПВО сбили вражеский беспилотник.