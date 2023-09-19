На Хмельниччині вночі збили "Shahed"

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"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, силами ППО були збиті БпЛА типу «Шахід». Постраждалих немає. Інформації про пошкодження майна внаслідок падіння уламків наразі немає", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сили оборони у ніч на 19 вересня знищили 27 з 30 ворожих ударних дронів “Shahed-136/131”, запущених російськими військами, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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