У небі над Україною вночі знищили 27 ворожих "шахедів"

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“Шахеди” росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Також противник випустив балістичну ракету “Іскандер-М“ з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

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“У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”. Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА. В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях”, - йдеться у повідомленні.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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