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В небе над Украиной ночью уничтожили 27 вражеских "шахедов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 19 сентября уничтожили 27 из 30 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131”, запущенных российскими войсками, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

““Шахеды” россияне запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф).

Также противник выпустил баллистическую ракету “Искандер-М“  с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

Цитата

“В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа “Shahed-136/131”, а также баллистическую ракету “Искандер-М”. Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА. В результате боевой работы 27 “шахедов” уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях”, - говорится в сообщении.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

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