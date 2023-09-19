В небе над Украиной ночью уничтожили 27 вражеских "шахедов"

Детали

““Шахеды” россияне запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф).

Также противник выпустил баллистическую ракету “Искандер-М“ с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

Цитата

“В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа “Shahed-136/131”, а также баллистическую ракету “Искандер-М”. Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА. В результате боевой работы 27 “шахедов” уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях”, - говорится в сообщении.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Николаевщиной ночью сбили 10 вражеских "шахедов"