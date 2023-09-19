В небе над Украиной ночью уничтожили 27 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 19 сентября уничтожили 27 из 30 вражеских ударных дронов “Shahed-136/131”, запущенных российскими войсками, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
““Шахеды” россияне запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф).
Также противник выпустил баллистическую ракету “Искандер-М“ с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
Цитата
“В ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа “Shahed-136/131”, а также баллистическую ракету “Искандер-М”. Всего зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА. В результате боевой работы 27 “шахедов” уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях”, - говорится в сообщении.
Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
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