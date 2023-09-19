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Над Миколаївщиною вночі збили 10 ворожих "шахедів"

Над Миколаївщиною вночі збили 10 ворожих "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під час ворожої атаки у ніч на вівторок, 19 вересня, на Миколаївщині сили ППО збили 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131». Уламки “шахеду” пошкодили техніку одного з агропідприємств. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

“Вночі, 19 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131»”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

О 01:00 падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає.

За словами очільника ОВА, у Миколаєві, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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