Над Миколаївщиною вночі збили 10 ворожих "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під час ворожої атаки у ніч на вівторок, 19 вересня, на Миколаївщині сили ППО збили 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131». Уламки “шахеду” пошкодили техніку одного з агропідприємств. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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“Вночі, 19 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу «Shahed-136/131»”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
О 01:00 падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає.
За словами очільника ОВА, у Миколаєві, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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