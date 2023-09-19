Над Николаевщиной ночью сбили 10 вражеских "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Во время вражеской атаки в ночь на вторник, 19 сентября, на Николаевщине силы ПВО сбили 10 ударных дронов типа «Shahed-136/131». Обломки “шахеда” повредили технику одного из агропредприятий. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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“Ночью, 19 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны сбито 10 ударных дронов типа «Shahed-136/131»”, - говорится в сообщении в Telegram.
В 01:00 падение обломков сбитой вражеской цели привело к повреждению сельскохозяйственной техники одного из агропредприятий. Пострадавших нет.
По словам главы ОВА, в Николаеве, Николаевском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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