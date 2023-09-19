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Ворог обстріляв уночі Кривий Ріг і Нікопольщину, поранено 71-річного чоловіка

Ворог обстріляв уночі Кривий Ріг і Нікопольщину, поранено 71-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 137527 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. У ніч на 19 вересня через ворожий обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини поранення дістав 71-річний чоловік. Пошкоджено 6 хат, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередачі та газогін. Про це повідомив голова Дніпропетрвоської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Також росіяни обстріляли Кривий Ріг. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. За попередніми даними, у Кривому Розі минулося без постраждалих.

В інших громадах області ніч пройшла тихо.

Доповнення 

На ранок Повітряні Сили збили ворожий БПЛА над областю. 

Додамо

Вночі у Кривому Розі лунали вибухи. 

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