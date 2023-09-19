Враг обстрелял ночью Кривой Рог и Никопольщину, ранен 71-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. В ночь на 19 сентября из-за вражеского обстрела Никопольского района Днепропетровской области ранения получил 71-летний мужчина. Повреждены 6 домов, хозяйственная постройка и гараж. Также повреждены линия электропередачи и газопровод. Об этом сообщил председатель Днепропетровского обласного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Также россияне обстреляли Кривой Рог. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. По предварительным данным, в Кривом Роге обошлось без пострадавших.
В других общинах области ночь прошла тихо.
Дополнение
На утро Воздушные Силы сбили вражеский БПЛА над областью.
Ночью в Кривом Роге раздавались взрывы.